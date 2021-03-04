ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний своей вакцины от COVID-19

Ранее Скворцова поясняла, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных определенных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.