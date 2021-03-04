ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний своей вакцины от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.
«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность)», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что также проведены исследования по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков.
Как добавили в пресс-службе, глава ФМБА Вероника Скворцова надеется завершить доклинические испытания в первом квартале 2021 г. «Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в июле и продлятся несколько месяцев», — говорится в сообщении.
Ранее Скворцова поясняла, что вакцина от ФМБА будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет. Этот иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных определенных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.
Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.