ФСБ задержала готовившего в Калининградской области теракт россиянина
В Калининградской области ФСБ задержала россиянина, готовившего «по мотивам ненависти к власти» взрыв на объекте энергетики. У него нашли бомбу и «оскорбляющие власть» материалы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти», — сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, задержанный также занимался вербовкой жителей региона для участия в террористической деятельности. Состоял ли он в какой-либо запрещенной организации, не уточняется.
«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в ФСБ по итогам обыска у задержанного. В отношении жителя Калининградской области возбуждено уголовное дело, однако статья не называется.
«РИА Новости» опубликовало видео задержания, где задействован спецназ ФСБ. На записи показаны якобы найденные при обыске компоненты для взрывчатки. Задержанный на видео заявил, что он «смертник».
В январе ФСБ нашла в доме 27-летнего жителя Архангельска 30 самодельных взрывных устройств. По факту обнаружения взрывных устройств и компонентов к ним возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывных веществ и взрывных устройств). Готовил ли подозреваемый атаки в отношении представителей власти, не сообщалось.
В конце октября 2018 г. на проходной управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. В результате пострадали трое сотрудников управления. Бомбу в здание принес 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий, придерживавшийся анархических взглядов. Он погиб из-за того, что устройство сработало у него в руках. Накануне акции намерение совершить взрыв он объяснил в соцсетях тем, что «ФСБ фабрикует дела и пытает людей». Позже в отношении журналистки псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за материал по инциденту. Там она допустила, что на действия подростка могла повлиять государственная политика. В итоге Прокопьеву приговорили к штрафу в размере в 500 тыс. руб.