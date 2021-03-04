ФСБ задержала готовившего в Калининградской области теракт россиянина

В конце октября 2018 г. на проходной управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. В результате пострадали трое сотрудников управления. Бомбу в здание принес 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий, придерживавшийся анархических взглядов. Он погиб из-за того, что устройство сработало у него в руках. Накануне акции намерение совершить взрыв он объяснил в соцсетях тем, что «ФСБ фабрикует дела и пытает людей». Позже в отношении журналистки псковской редакции радиостанции «Эхо Москвы» Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) за материал по инциденту. Там она допустила, что на действия подростка могла повлиять государственная политика. В итоге Прокопьеву приговорили к штрафу в размере в 500 тыс. руб.