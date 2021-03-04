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Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса в стране

Ведомости

Третья волна коронавируса началась на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию «Фокус».

«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно», – сказал Шмыгаль.

По его словам, новые волны пандемии на Украине продолжатся в 2021 г. Страна вернулась к адаптивному карантину. Власти ежедневно мониторят ситуацию и усиливают ограничения в отдельных областях. «Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях», – объяснил премьер.

Согласно национальному плану вакцинации, в течение года-полутора должны быть привиты до 22 млн украинцев, добавил он.

По данным Минздрава Украины, в стране за сутки выявили 10 057 новых случаев коронавируса, 4837 человек выздоровели, 194 скончались. Всего на Украине зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 26 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных