Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса в стране

По его словам, новые волны пандемии на Украине продолжатся в 2021 г. Страна вернулась к адаптивному карантину. Власти ежедневно мониторят ситуацию и усиливают ограничения в отдельных областях. «Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях», – объяснил премьер.