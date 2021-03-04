Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса в стране
Третья волна коронавируса началась на Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью изданию «Фокус».
«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно», – сказал Шмыгаль.
По его словам, новые волны пандемии на Украине продолжатся в 2021 г. Страна вернулась к адаптивному карантину. Власти ежедневно мониторят ситуацию и усиливают ограничения в отдельных областях. «Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях», – объяснил премьер.
Согласно национальному плану вакцинации, в течение года-полутора должны быть привиты до 22 млн украинцев, добавил он.
По данным Минздрава Украины, в стране за сутки выявили 10 057 новых случаев коронавируса, 4837 человек выздоровели, 194 скончались. Всего на Украине зарегистрировано более 1,3 млн случаев заражения и свыше 26 тыс. летальных исходов.