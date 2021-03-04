Путин заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19

В конце февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира увеличивать объемы производства вакцин от коронавируса, а для этого — делиться лицензиями и собственными технологиями с другими государствами. Он упомянул начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX, в которой работают 190 государств. Предполагается, что через этот механизм за 2021 г. будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.