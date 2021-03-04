Путин заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19
Условием победы над коронавирусом является объединение усилий стран в борьбе с инфекцией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства отметил, что Россия смогла решать стоящие перед нами вопросы «эффективнее, чем во многих других, причем достаточно развитых с точки зрения системы медицины странах».
«Несмотря на то что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много и они весьма опасный характер носят», — подчеркнул Путин.
В конце февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира увеличивать объемы производства вакцин от коронавируса, а для этого — делиться лицензиями и собственными технологиями с другими государствами. Он упомянул начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX, в которой работают 190 государств. Предполагается, что через этот механизм за 2021 г. будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 марта в мире зарегистрировано 115,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,5 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 11,1 млн, на третьем месте Бразилия — 10,7 млн, на четвертом месте Россия — около 4,2 млн случаев заражения. Пятерку замыкает Великобритания, ненамного отставшая от России: также чуть более 4,2 млн зараженных с начала пандемии.