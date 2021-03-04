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Путин заявил о необходимости объединения усилий стран для победы над COVID-19

Ведомости

Условием победы над коронавирусом является объединение усилий стран в борьбе с инфекцией, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Глава государства отметил, что Россия смогла решать стоящие перед нами вопросы «эффективнее, чем во многих других, причем достаточно развитых с точки зрения системы медицины странах».

«Несмотря на то что пандемия потихонечку снижается, вызовов еще для нас много и они весьма опасный характер носят», — подчеркнул Путин.

В конце февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира увеличивать объемы производства вакцин от коронавируса, а для этого — делиться лицензиями и собственными технологиями с другими государствами. Он упомянул начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX, в которой работают 190 государств. Предполагается, что через этот механизм за 2021 г. будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 4 марта в мире зарегистрировано 115,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,5 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 11,1 млн, на третьем месте Бразилия — 10,7 млн, на четвертом месте Россия — около 4,2 млн случаев заражения. Пятерку замыкает Великобритания, ненамного отставшая от России: также чуть более 4,2 млн зараженных с начала пандемии.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных