Ученые нашли воду и органику в пробах миссии «Хаябуса» с астероида Итокава

В статье ученые приходят к выводу, что астероид Итокава в прошлом перенес сильное столкновение с другим телом, а также экстремальный нагрев, из-за чего он лишился воды частично разрушился. Однако после этого он вернул себе воду через пыль от мелких космических тел.