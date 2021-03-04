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Ученые нашли воду и органику в пробах миссии «Хаябуса» с астероида Итокава

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Группа ученых из Великобритании, Японии, Франции и США, проанализировав пробы материала с астероида Итокава, доставленного на Землю в ходе миссии «Хаябуса» 11 лет назад, обнаружила в них воду и органические вещества. Об этом говорится в публикации научного журнала Scientific Reports.

«Органическое вещество представлено как нанокристаллическим графитом, так и неупорядоченным полиароматическим углеродом ...Наш анализ Итокавы показывает, что астероид включил в себя водяной лед», — говорится в аннотации к исследованию. Там подчеркивается, что органические вещества образовались на самом небесном теле.

В статье ученые приходят к выводу, что астероид Итокава в прошлом перенес сильное столкновение с другим телом, а также экстремальный нагрев, из-за чего он лишился воды частично разрушился. Однако после этого он вернул себе воду через пыль от мелких космических тел.

Японский зонд «Хаябуса», запущенный в 2003 г. к астероиду Итокава, в 2010 г. впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранных на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. Итокава, чей диаметр составляет около 330 м, находится в 336,5 млн км от Земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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