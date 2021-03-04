Ученые нашли воду и органику в пробах миссии «Хаябуса» с астероида Итокава
Группа ученых из Великобритании, Японии, Франции и США, проанализировав пробы материала с астероида Итокава, доставленного на Землю в ходе миссии «Хаябуса» 11 лет назад, обнаружила в них воду и органические вещества. Об этом говорится в публикации научного журнала Scientific Reports.
«Органическое вещество представлено как нанокристаллическим графитом, так и неупорядоченным полиароматическим углеродом ...Наш анализ Итокавы показывает, что астероид включил в себя водяной лед», — говорится в аннотации к исследованию. Там подчеркивается, что органические вещества образовались на самом небесном теле.
В статье ученые приходят к выводу, что астероид Итокава в прошлом перенес сильное столкновение с другим телом, а также экстремальный нагрев, из-за чего он лишился воды частично разрушился. Однако после этого он вернул себе воду через пыль от мелких космических тел.
Японский зонд «Хаябуса», запущенный в 2003 г. к астероиду Итокава, в 2010 г. впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранных на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. Итокава, чей диаметр составляет около 330 м, находится в 336,5 млн км от Земли.