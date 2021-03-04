Захарова назвала сроки возобновления выдачи электронных виз

В июле 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Единая электронная виза является однократной и выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи документов.