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Захарова назвала сроки возобновления выдачи электронных виз

Ведомости

Россия возобновит выдачу электронных виз иностранцам после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию брифинга вел телеканал «Россия 24».

«После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мы намерены в полном объеме запустить систему электронных виз, что в значительной мере облегчит процедуру получения визы для посещения России», — сказала она.

Ранее МИД России сообщил, что оформление электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса.

В июле 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Единая электронная виза является однократной и выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи документов.

Ранее по теме: МИД России сообщил о приостановке выдачи электронных виз для иностранцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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