Захарова назвала сроки возобновления выдачи электронных виз
Россия возобновит выдачу электронных виз иностранцам после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляцию брифинга вел телеканал «Россия 24».
«После снятия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мы намерены в полном объеме запустить систему электронных виз, что в значительной мере облегчит процедуру получения визы для посещения России», — сказала она.
Ранее МИД России сообщил, что оформление электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса.
В июле 2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении для иностранцев единой электронной визы для въезда в Россию с 1 января 2021 г. Единая электронная виза является однократной и выдается на 60 дней со дня оформления на срок пребывания не более 16 суток со дня въезда на территорию страны. Срок оформления такой визы составляет не более четырех календарных дней со дня подачи документов.