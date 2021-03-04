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Минюст исключил фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России исключило основанный правозащитником Львом Пономаревым (признан СМИ-иноагентом) фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов, сообщает «Интерфакс».

«Это сделано в соответствии с решением суда на основании статьи 26 (переходные положения) закона "О государственной регистрации юридических лиц"» — передает агентство со ссылкой на реестр.

Фонд «В защиту прав заключенных» был признан иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр 13 февраля 2019 г.

Ранее Пономарев сообщил, что ликвидирует общероссийскую организацию «За права человека», но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу. Он пояснил, что ликвидация связана с ужесточением закона об иноагентах.

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.

Ранее по теме: В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность для иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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