Минюст исключил фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов
Министерство юстиции России исключило основанный правозащитником Львом Пономаревым (признан СМИ-иноагентом) фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов, сообщает «Интерфакс».
«Это сделано в соответствии с решением суда на основании статьи 26 (переходные положения) закона "О государственной регистрации юридических лиц"» — передает агентство со ссылкой на реестр.
Фонд «В защиту прав заключенных» был признан иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр 13 февраля 2019 г.
Ранее Пономарев сообщил, что ликвидирует общероссийскую организацию «За права человека», но состоящие в ней правозащитники продолжат свою работу. Он пояснил, что ликвидация связана с ужесточением закона об иноагентах.
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.