В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность для иноагентов

Кроме того, в соответствии с новыми поправками в законодательство, зарубежные СМИ будут обязаны регистрировать юрлицо в России. Все СМИ — иноагенты будут должны ставить пометки об этом в своих публикациях. СМИ, учредителем которого является иноагент, также должны будут маркировать свои материалы. Распространение материалов без маркировки будет запрещено. Составлять списки СМИ — иноагентов и физлиц с этим же статусом будет Минюст.