В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность для иноагентов
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, для иностранных агентов, которые несколько раз совершили административные правонарушения. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, передает «РИА Новости».
«[Ввести] уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности», — сказал он.
Кроме того, сенатор предложил ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности всех видов иностранных агентов из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ.
Климов в ходе заседания предложил также изменить сами критерии, приравнивающие организации и физлица. В частности, он предложил считать иноагентами НКО, не имеющие юридической регистрации, но получающие иностранное финансирование на политическую деятельность. Он также предложил запретить физлицам, признанным иноагентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах, передает агентство.
«Признано целесообразным приравнять к иностранным агентам российские общественные объединения, не имеющие юридической регистрации, но получающие иностранное финансирование в целях их политической деятельности», — приводит агентство слова Климова.
В декаре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам и расширяют список СМИ, к которым также относится этот статус. Новый закон позволяет присваивать статус иноагента всем людям, которые распространяют материалы СМИ, признанных иностранными агентами, или же просто публикуют «предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы», получая при этом иностранное финансирование. Таким образом, под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в социальных сетях.
В соответствии с законом, физлицо — иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.
Кроме того, в соответствии с новыми поправками в законодательство, зарубежные СМИ будут обязаны регистрировать юрлицо в России. Все СМИ — иноагенты будут должны ставить пометки об этом в своих публикациях. СМИ, учредителем которого является иноагент, также должны будут маркировать свои материалы. Распространение материалов без маркировки будет запрещено. Составлять списки СМИ — иноагентов и физлиц с этим же статусом будет Минюст.