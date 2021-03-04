В Минкультуры анонсировали смягчение ограничений на посещение музеев

Решение о расширении групп будут принимать губернаторы регионов, а количество человек в группе определят директора музеев. «Рассчитываем, что это будет не меньше 15 человек, и это позволит музеям работать более активно», – объяснил Воронко. При этом посетители музеев должны будут соблюдать действующие меры профилактики коронавируса.