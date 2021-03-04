В Минкультуры анонсировали смягчение ограничений на посещение музеев
Разрешенную численность экскурсионных групп в музеях могут увеличить до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александра Воронко.
«Сейчас предписано проведение экскурсий в количестве не более пяти посетителей одновременно. Мы рассчитываем, что это ограничение будет снято», – сказал Воронко, отметив, что группы могут быть расширены минимум до 15 человек. Министерство планирует издать соответствующую рекомендацию до середины марта.
Решение о расширении групп будут принимать губернаторы регионов, а количество человек в группе определят директора музеев. «Рассчитываем, что это будет не меньше 15 человек, и это позволит музеям работать более активно», – объяснил Воронко. При этом посетители музеев должны будут соблюдать действующие меры профилактики коронавируса.
Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать федеральные музеи. Группы школьников могут состоять из 25-30 человек, все они должны быть учащимися одного класса. По словам Воронко, министерство планирует издать нормативный акт о возобновлении школьных экскурсий до начала весенних каникул, 22 марта.
Федеральные музеи и библиотеки Москвы возобновили работу 22 января после смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Музеи и музеи-заповедники начали принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, с 22 января открылись детские школы искусств и творческие колледжи.