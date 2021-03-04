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В Минкультуры анонсировали смягчение ограничений на посещение музеев

Ведомости

Разрешенную численность экскурсионных групп в музеях могут увеличить до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры Александра Воронко.

«Сейчас предписано проведение экскурсий в количестве не более пяти посетителей одновременно. Мы рассчитываем, что это ограничение будет снято», – сказал Воронко, отметив, что группы могут быть расширены минимум до 15 человек. Министерство планирует издать соответствующую рекомендацию до середины марта.

Решение о расширении групп будут принимать губернаторы регионов, а количество человек в группе определят директора музеев. «Рассчитываем, что это будет не меньше 15 человек, и это позволит музеям работать более активно», – объяснил Воронко. При этом посетители музеев должны будут соблюдать действующие меры профилактики коронавируса.

Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что Роспотребнадзор разрешил небольшим группам школьников посещать федеральные музеи. Группы школьников могут состоять из 25-30 человек, все они должны быть учащимися одного класса. По словам Воронко, министерство планирует издать нормативный акт о возобновлении школьных экскурсий до начала весенних каникул, 22 марта.

Федеральные музеи и библиотеки Москвы возобновили работу 22 января после смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Музеи и музеи-заповедники начали принимать посетителей в своих зданиях и на территории при условии заполняемости не более 50%. Кроме того, с 22 января открылись детские школы искусств и творческие колледжи.

Ранее по теме: В России разрешили небольшим группам школьников посещать музеи
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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