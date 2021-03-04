Путин назвал «букашками» и «ублюдками» авторов призывов к детскому суициду
Люди, которые через интернет подталкивают несовершеннолетних к совершению суицида и зарабатывают на этом, являются ублюдками и букашками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Когда полиция добирается до этих уродов, вы можете представить себе, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает какую-то девчонку или пацана с крыши прыгать, и он выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете? Букашка, раздавить его не жалко. Девочек и пацанов подталкивает к суицидам», — сказал глава государства, речь которого опубликована на сайте Кремля.
Путин разъяснил, что подобные провокаторы на этом зарабатывают в том числе за счет размещения рекламы. Он подчеркнул, что недопустимо использовать детей для достижения каких-либо эгоистических целей.
Также президент жестко высказался в адрес тех, кто призывает несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях. Он отметил, что такие лица «хулиганят» на улицах, дерутся с полицией, а затем прячутся за детей. Вдобавок Путин обратил внимание на проблему распространения в интернете детской порнографии и проституции, а также пропаганды наркотиков.
В июле 2020 г. Путин подписал закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие самоубийству. Согласно документу, за такие действия срок максимальной уголовной ответственности увеличился почти в два раза — до 15 лет. Кроме того, в рамках закона увеличены и сроки в рамках ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего.