Вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в двух странах

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Сегодня Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины.