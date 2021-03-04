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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в двух странах

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Лаосе, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры», – говорится в сообщении.

Вакцину также зарегистрировали в Ираке, заявил представитель минздрава страны Сейф аль-Бадр агентству INA.

«Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения минздрава на использование российской вакцины и доклада перед кабинетом министров дал указания заключить прямые контракты с компаниями, (производящими) "Спутник V", и "Р-Фарм" на поставки вакцины», – сказал аль-Бадр (цитата по «РИА Новости»).

В РФПИ отметили, что «Спутник V» является одной из лидирующих в мире вакцин по количеству одобрений государственными регуляторами.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Сегодня Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины.

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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