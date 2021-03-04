Вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в двух странах
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Лаосе, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Лаос стал 44-м государством мира, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры», – говорится в сообщении.
Вакцину также зарегистрировали в Ираке, заявил представитель минздрава страны Сейф аль-Бадр агентству INA.
«Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения минздрава на использование российской вакцины и доклада перед кабинетом министров дал указания заключить прямые контракты с компаниями, (производящими) "Спутник V", и "Р-Фарм" на поставки вакцины», – сказал аль-Бадр (цитата по «РИА Новости»).
В РФПИ отметили, что «Спутник V» является одной из лидирующих в мире вакцин по количеству одобрений государственными регуляторами.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Сегодня Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины.