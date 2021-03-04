Минюст назвал ошибкой исключение фонда Пономарева из реестра иноагентов
Информация об исключении фонда правозащитника Льва Пономарева (признан лицом, исполняющим функции иноагента) «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов является технической ошибкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.
«Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал. Минюст России решений об исключении фонда "В защиту прав заключенных" из реестра не принимал», — сказали в ведомстве.
Ранее информация об исключении фонда из списка НКО-иноагентов была опубликована на информационном портале Минюста. Такое решение обосновывалось решением суда на основании ст. 26 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц».
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.