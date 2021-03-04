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Минюст назвал ошибкой исключение фонда Пономарева из реестра иноагентов

Ведомости

Информация об исключении фонда правозащитника Льва Пономарева (признан лицом, исполняющим функции иноагента) «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов является технической ошибкой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции.

«Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал. Минюст России решений об исключении фонда "В защиту прав заключенных" из реестра не принимал», — сказали в ведомстве.

Ранее информация об исключении фонда из списка НКО-иноагентов была опубликована на информационном портале Минюста. Такое решение обосновывалось решением суда на основании ст. 26 федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц».

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.

Ранее по теме: Минюст исключил фонд «В защиту прав заключенных» из реестра НКО-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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