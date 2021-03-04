Минюст назвал ошибкой исключение фонда Пономарева из реестра иноагентов

В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.