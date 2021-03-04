Германия продлила режим эпидемии национального масштаба до конца июня

«Сложившаяся ситуация усугубляется появлением новых вариантов вирусов, вызывающих беспокойство. Это очень динамичная и серьезная ситуация во всем мире и в Германии», — говорится на сайте бундестага. Таким образом, основной целью правительства является «снижение риска для здоровья населения путем принятия защитных мер для борьбы с распространением пандемии». Кроме того, власти пытаются не допустить перегрузки системы здравоохранения.