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Германия продлила режим эпидемии национального масштаба до конца июня

Ведомости

Режим эпидемии национального масштаба, введенный в Германии в конце марта прошлого года в связи с пандемией коронавируса, продлен до 30 июня 2021 г., сообщается на сайте бундестага. Подобное решение поддержали 367 депутатов. Против высказались 293.

Данный режим позволяет правительству вводить ограничительные меры и продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. Это касается в том числе закрытия непродовольственных магазинов и введения ограничений на личные контакты между людьми. 

«Сложившаяся ситуация усугубляется появлением новых вариантов вирусов, вызывающих беспокойство. Это очень динамичная и серьезная ситуация во всем мире и в Германии», — говорится на сайте бундестага. Таким образом, основной целью правительства является «снижение риска для здоровья населения путем принятия защитных мер для борьбы с распространением пандемии». Кроме того, власти пытаются не допустить перегрузки системы здравоохранения.

Ранее правительство Германии приняло решение продлить действующий в стране локдаун до 28 марта. В то же время они договорились с 8 марта снять ряд ограничений: открыть книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был обнаружен почти у 2,5 млн жителей Германии. Скончались при этом 71,3 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 10 852 пациентов. Максимальный показатель был зафиксирован в стране 30 декабря 2020 г. — 49 044 новых случаев.

Ранее по теме: ЕС может получить возможность вакцинировать всех жителей от COVID-19 в конце лета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных