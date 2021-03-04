Германия продлила режим эпидемии национального масштаба до конца июня
Режим эпидемии национального масштаба, введенный в Германии в конце марта прошлого года в связи с пандемией коронавируса, продлен до 30 июня 2021 г., сообщается на сайте бундестага. Подобное решение поддержали 367 депутатов. Против высказались 293.
Данный режим позволяет правительству вводить ограничительные меры и продлевать их без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель. Это касается в том числе закрытия непродовольственных магазинов и введения ограничений на личные контакты между людьми.
«Сложившаяся ситуация усугубляется появлением новых вариантов вирусов, вызывающих беспокойство. Это очень динамичная и серьезная ситуация во всем мире и в Германии», — говорится на сайте бундестага. Таким образом, основной целью правительства является «снижение риска для здоровья населения путем принятия защитных мер для борьбы с распространением пандемии». Кроме того, власти пытаются не допустить перегрузки системы здравоохранения.
Ранее правительство Германии приняло решение продлить действующий в стране локдаун до 28 марта. В то же время они договорились с 8 марта снять ряд ограничений: открыть книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был обнаружен почти у 2,5 млн жителей Германии. Скончались при этом 71,3 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 10 852 пациентов. Максимальный показатель был зафиксирован в стране 30 декабря 2020 г. — 49 044 новых случаев.