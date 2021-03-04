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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Ведомости

Зеленоградский районный суд арестовал до 3 мая подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на в пресс-службу областного суда.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики «по мотивам ненависти к власти». У него нашли бомбу и «оскорбляющие власть» материалы. Подозреваемый готовил теракт на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области. 

По данным спецслужбы, задержанный также занимался вербовкой жителей региона для участия в террористической деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Ранее по теме: ФСБ задержала готовившего в Калининградской области теракт россиянина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных