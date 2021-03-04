Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики «по мотивам ненависти к власти». У него нашли бомбу и «оскорбляющие власть» материалы. Подозреваемый готовил теракт на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области.