Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Зеленоградский районный суд арестовал до 3 мая подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на в пресс-службу областного суда.
«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, готовившего взрыв на объекте энергетики «по мотивам ненависти к власти». У него нашли бомбу и «оскорбляющие власть» материалы. Подозреваемый готовил теракт на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области.
По данным спецслужбы, задержанный также занимался вербовкой жителей региона для участия в террористической деятельности. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).