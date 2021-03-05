ВОЗ исключила окончание пандемии в 2021 году

«Я предполагаю, что 2021 г. будет годом ковида. Но более предсказуемым и управляемым», — сказал Клюге. По его словам, в предыдущем, 2020 г., коронавирус был «Terra Incognita», «тьмой в научном и политическом смысле», в то время как год спустя человечество знает «намного больше, у нас есть диагностическая программа, инструменты, вакцины».