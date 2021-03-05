ВОЗ исключила окончание пандемии в 2021 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остается уверенной, что 2021 г. будет еще одним «годом ковида», а окончания пандемии можно ждать лишь в начале 2022 г. Об этом заявил глава европейского отделения организации Ханс Клюге в интервью Die Welt.
«Я предполагаю, что 2021 г. будет годом ковида. Но более предсказуемым и управляемым», — сказал Клюге. По его словам, в предыдущем, 2020 г., коронавирус был «Terra Incognita», «тьмой в научном и политическом смысле», в то время как год спустя человечество знает «намного больше, у нас есть диагностическая программа, инструменты, вакцины».
«Однако в моей работе надо планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2020 г.», — добавил глава европейского отделения ВОЗ.
Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань. К середине марта инфекция распространилась по всем странам мира.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 5 марта в мире зарегистрировано 115,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,5 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 11,1 млн, на третьем месте Бразилия — 10,7 млн, на четвертом месте Россия — около 4,2 млн случаев заражения. Пятерку замыкает Великобритания, ненамного отставшая от России: также чуть более 4,2 млн зараженных с начала пандемии.