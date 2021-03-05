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ВОЗ исключила окончание пандемии в 2021 году

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остается уверенной, что 2021 г. будет еще одним «годом ковида», а окончания пандемии можно ждать лишь в начале 2022 г. Об этом заявил глава европейского отделения организации Ханс Клюге в интервью Die Welt.

«Я предполагаю, что 2021 г. будет годом ковида. Но более предсказуемым и управляемым», — сказал Клюге. По его словам, в предыдущем, 2020 г., коронавирус был «Terra Incognita», «тьмой в научном и политическом смысле», в то время как год спустя человечество знает «намного больше, у нас есть диагностическая программа, инструменты, вакцины».

«Однако в моей работе надо планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2020 г.», — добавил глава европейского отделения ВОЗ.

Пандемия коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань. К середине марта инфекция распространилась по всем странам мира.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 5 марта в мире зарегистрировано 115,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,5 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 11,1 млн, на третьем месте Бразилия — 10,7 млн, на четвертом месте Россия — около 4,2 млн случаев заражения. Пятерку замыкает Великобритания, ненамного отставшая от России: также чуть более 4,2 млн зараженных с начала пандемии.

Ранее по теме: ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных