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Минздрав заявил об отсутствии детских онкологов в 27 регионах России

Ведомости

Детских онкологов нет в медицинских учреждениях 27 российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой, которую она представила на XXIII Конгрессе педиатров России.

«Понятно, что эта медицинская помощь оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее, эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной», — сказала Семенова. 

Несмотря на то что численность детских онкологов в России выросла на 35,3% по сравнению с 2014 г., таких специалистов во всей стране 348. По ее словам, детских кардиологов нет в трех регионах — Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. Детские и подростковые психиатры отсутствуют в 23 субъектах.

В январе 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам года показатель младенческой смертности снизился на 8,2%, в частности, на 1% снизилась смертность детей от онкологии. Позже главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова предупредила, что детская смертность в условиях пандемии коронавируса в России может увеличиться.

Ранее по теме: В Минздраве предупредили о росте детской смертности на фоне пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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