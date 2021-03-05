Минздрав заявил об отсутствии детских онкологов в 27 регионах России
Детских онкологов нет в медицинских учреждениях 27 российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой, которую она представила на XXIII Конгрессе педиатров России.
«Понятно, что эта медицинская помощь оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее, эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной», — сказала Семенова.
Несмотря на то что численность детских онкологов в России выросла на 35,3% по сравнению с 2014 г., таких специалистов во всей стране 348. По ее словам, детских кардиологов нет в трех регионах — Магаданской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. Детские и подростковые психиатры отсутствуют в 23 субъектах.
В январе 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам года показатель младенческой смертности снизился на 8,2%, в частности, на 1% снизилась смертность детей от онкологии. Позже главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова предупредила, что детская смертность в условиях пандемии коронавируса в России может увеличиться.