В 2020 году СК возбудил почти 60 дел о фейках про коронавирус

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные из доклада центра «Сова» «Антиэкстремизм на карантине», в 2020 г. количество приговоров в России по «экстремистским высказываниям» возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 г. таких приговоров было 73. В эти данные центр не включал те приговоры, которые считает неправомерными.