В 2020 году СК возбудил почти 60 дел о фейках про коронавирус
Почти 60 уголовных дел о фейках про коронавирус возбуждено в России в 2020 г., сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК.
«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено», — цитирует ТАСС Бастрыкина. По его словам, в 2020 г. был создан специальный отдел по расследованию нарушений санитарно-эпидемиологических правил.
Ранее Роскомнадзор опубликовал первый список ресурсов, включая группы СМИ в социальных сетях, которые распространяют недостоверную, но общественно значимую информацию.
Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные из доклада центра «Сова» «Антиэкстремизм на карантине», в 2020 г. количество приговоров в России по «экстремистским высказываниям» возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 г. таких приговоров было 73. В эти данные центр не включал те приговоры, которые считает неправомерными.