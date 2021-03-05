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В 2020 году СК возбудил почти 60 дел о фейках про коронавирус

Ведомости

Почти 60 уголовных дел о фейках про коронавирус возбуждено в России в 2020 г., сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК.

«Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено», — цитирует ТАСС Бастрыкина. По его словам, в 2020 г. был создан специальный отдел по расследованию нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее Роскомнадзор опубликовал первый список ресурсов, включая группы СМИ в социальных сетях, которые распространяют недостоверную, но общественно значимую информацию.

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные из доклада центра «Сова» «Антиэкстремизм на карантине», в 2020 г. количество приговоров в России по «экстремистским высказываниям» возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 г. таких приговоров было 73. В эти данные центр не включал те приговоры, которые считает неправомерными.

Ранее по теме: Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году выросло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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