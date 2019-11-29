Роскомнадзор опубликовал первый список распространителей фейковых новостей

В списке 27 ресурсов, включая блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. Так, в него вошли сообщества «В контакте» изданий РБК и «Газета.Ru», а также сообщества Mash, MDK и «Лентач» в этой же соцсети. «В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор», – пояснила пресс-служба ведомства.