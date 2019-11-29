Роскомнадзор опубликовал первый список распространителей фейковых новостей
Роскомнадзор опубликовал первый список ресурсов, включая группы СМИ в социальных сетях, которые распространяют недостоверную, но общественно значимую информацию.
В списке 27 ресурсов, включая блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. Так, в него вошли сообщества «В контакте» изданий РБК и «Газета.Ru», а также сообщества Mash, MDK и «Лентач» в этой же соцсети. «В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор», – пояснила пресс-служба ведомства.
О планах Роскомнадзора создать такой перечень стало известно в сентябре. Руководитель ведомства Александр Жаров отмечал, что проблема распространения фейков общемировая. Ее заложниками, по его мнению, становятся СМИ, которые размещают фейковые новости из-за жесткой конкуренции и сокращения времени на проверку фактов.
До этого, в марте, президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб. Сама фейковая информация, согласно закону, блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.