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Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и людей, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в докладе руководителя ведомства Александра Жарова, с которым он выступил на форуме Союза журналистов России «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», – говорится в документе. В список ведомство предлагает вносить адреса страниц, на которых опубликована недостоверная информация и ее описание.

Жаров отметил, что проблема распространения фейков общемировая. Ее заложниками, по его мнению, становятся СМИ, которые размещают фейковые новости из-за жесткой конкуренции и сокращения времени на проверку фактов.

В марте президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых новостей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб. Сама фейковая информация согласно закону блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей.

С начала действия закона о фейковых новостях в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, на которых такая информация была опубликована, уточнил Жаров. Сейчас она удалена.