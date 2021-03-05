Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году выросло

Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году вырослоИ может подрасти в наступившем году
В 2020 г. количество приговоров в России по «экстремистским высказываниям» возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 г. таких приговоров было 73, следует из доклада центра «Сова» «Антиэкстремизм на карантине». В эти данные «Сова» не включает те приговоры, которые считает неправомерными.
Самой распространенной из применяемых статей была статья 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), она применялась в большинстве случаев: в 66 приговорах у 75 человек. В 52 случаях (у 53 человек) эта статья была единственной. Вторая по распространенности статья УК этого спектра – статья 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Центру «Сова» известно о приговорах 35 гражданам по этой статье. Еще одна популярная статья – 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Она применялась в 10 приговорах у 15 человек.
Самые популярные объекты для высказываний ненависти, которые обернулись уголовными делами, – этнические враги (41 случай), сотрудники правоохранительных органов (22), мусульмане (14), православные (4). Большая часть приговоров вынесена за материалы, размещенные в интернете: 87 случаев. Из этого числа большинство высказываний были в форме текстов (28), или реплик, или комментариев – 27, видеороликов (16) и изображений (11).