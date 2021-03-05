Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году выросло

Самой распространенной из применяемых статей была статья 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), она применялась в большинстве случаев: в 66 приговорах у 75 человек. В 52 случаях (у 53 человек) эта статья была единственной. Вторая по распространенности статья УК этого спектра – статья 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Центру «Сова» известно о приговорах 35 гражданам по этой статье. Еще одна популярная статья – 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Она применялась в 10 приговорах у 15 человек.