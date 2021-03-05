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Количество приговоров за экстремистские высказывания в 2020 году выросло

И может подрасти в наступившем году
Константин Гликин
Евгений Разумный / Ведомости

В 2020 г. количество приговоров в России по «экстремистским высказываниям» возросло до 99 (против 111 человек), в 2019 г. таких приговоров было 73, следует из доклада центра «Сова» «Антиэкстремизм на карантине». В эти данные «Сова» не включает те приговоры, которые считает неправомерными.

Самой распространенной из применяемых статей была статья 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), она применялась в большинстве случаев: в 66 приговорах у 75 человек. В 52 случаях (у 53 человек) эта статья была единственной. Вторая по распространенности статья УК этого спектра – статья 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Центру «Сова» известно о приговорах 35 гражданам по этой статье. Еще одна популярная статья – 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Она применялась в 10 приговорах у 15 человек.

Самые популярные объекты для высказываний ненависти, которые обернулись уголовными делами, – этнические враги (41 случай), сотрудники правоохранительных органов (22), мусульмане (14), православные (4). Большая часть приговоров вынесена за материалы, размещенные в интернете: 87 случаев. Из этого числа большинство высказываний были в форме текстов (28), или реплик, или комментариев – 27, видеороликов (16) и изображений (11).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных