Голикова сообщила о снижении смертности от коронавируса в России на 9,5%
Смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
«Если сравнивать показатели с декабрем 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрем 2020 года смертность снизилась на 9,5%», — сказала Голикова.
Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.
«Если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%», — подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом препарата провакцинированы 5 млн россиян, двумя компонентами — 2,5 млн.
В феврале Голикова сообщила, что смертность в России в 2020 г. выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее.