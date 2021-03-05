Голикова сообщила о снижении смертности от коронавируса в России на 9,5%

Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.