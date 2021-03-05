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Голикова сообщила о снижении смертности от коронавируса в России на 9,5%

Ведомости

Смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Стенограмма опубликована на сайте правительства. 

«Если сравнивать показатели с декабрем 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрем 2020 года смертность снизилась на 9,5%», — сказала Голикова.

Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.

«Если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%», — подчеркнула вице-премьер. 

По ее словам, в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, продолжается массовая вакцинация. Первым компонентом препарата провакцинированы 5 млн россиян, двумя компонентами — 2,5 млн. 

В феврале Голикова сообщила, что смертность в России в 2020 г. выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных