Голикова сообщила о росте смертности в России на 17,9% в 2020 году
Смертность в России в 2020 г., по предварительным данным, выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 г. увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 г. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», – сказала Голикова.
Она отметила, что доля умерших от коронавируса составляет 31% от общего прироста избыточной смертности за 2020 г., а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус, она составляет 50%.
По предварительным данным, младенческая смертность в 2020 г. снизилась на 8,2%, смертность от злокачественных новообразований – на 1%, от ряда инфекционных и паразитарных заболеваний – на 9,3%, в том числе на 9,8% от туберкулеза и на 9,1% от ВИЧ, рассказала вице-премьер.
В январе вслед за снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается смертность. «Сейчас, по оперативным предварительным данным, снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%», – подчеркнула Голикова. Снижение смертности зафиксировано почти во всех регионах страны, добавила она.
По данным Росстата, в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось почти на 574 800 человек, это рекордная величина с 2005 г., тогда население России сократилось на 564 500 человек. По информации ведомства, на начало 2021 г. постоянное население страны составляло 146,24 млн человек.