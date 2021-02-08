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Голикова сообщила о росте смертности в России на 17,9% в 2020 году

Ведомости

Смертность в России в 2020 г., по предварительным данным, выросла на 17,9% по сравнению с годом ранее, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 г. увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 г. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», – сказала Голикова.

Она отметила, что доля умерших от коронавируса составляет 31% от общего прироста избыточной смертности за 2020 г., а с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус, она составляет 50%.

По предварительным данным, младенческая смертность в 2020 г. снизилась на 8,2%, смертность от злокачественных новообразований – на 1%, от ряда инфекционных и паразитарных заболеваний – на 9,3%, в том числе на 9,8% от туберкулеза и на 9,1% от ВИЧ, рассказала вице-премьер.

В январе вслед за снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией снижается смертность. «Сейчас, по оперативным предварительным данным, снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%», – подчеркнула Голикова. Снижение смертности зафиксировано почти во всех регионах страны, добавила она.

По данным Росстата, в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось почти на 574 800 человек, это рекордная величина с 2005 г., тогда население России сократилось на 564 500 человек. По информации ведомства, на начало 2021 г. постоянное население страны составляло 146,24 млн человек.

Ранее по теме: Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 000 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных