Голикова сообщила о росте смертности в России на 17,9% в 2020 году

По данным Росстата, в 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось почти на 574 800 человек, это рекордная величина с 2005 г., тогда население России сократилось на 564 500 человек. По информации ведомства, на начало 2021 г. постоянное население страны составляло 146,24 млн человек.