В России за сутки выявили 10 595 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 10 595 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 322 776. Умерли за день 368 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 89 094.
Вчера, 6 марта, оперштаб сообщил о 11 022 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1534 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1417 пациентов, скончались 47 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 968 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 11 576 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 911 924 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,58 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,9 млн случаев, Индии (свыше 11,2 млн) и Бразилии (более 10,9 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.