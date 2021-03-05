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Собянин смягчил ограничения по коронавирусу в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Изменения вступят в силу с 8 марта. 

«Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал Собянин в своем блоге. Он призвал москвичей по возможности воздержаться от поездок и вакцинироваться от коронавируса.

Мэр отметил, что ситуация с пандемией коронавируса постепенно улучшается. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 г. 

По данным оперативного штаба на 5 марта, в Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. Всего в городе зарегистрировано более 987 тыс. заражений и свыше 15 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных