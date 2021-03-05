Собянин смягчил ограничения по коронавирусу в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Изменения вступят в силу с 8 марта.
«Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал Собянин в своем блоге. Он призвал москвичей по возможности воздержаться от поездок и вакцинироваться от коронавируса.
Мэр отметил, что ситуация с пандемией коронавируса постепенно улучшается. Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца 2020 г.
По данным оперативного штаба на 5 марта, в Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. Всего в городе зарегистрировано более 987 тыс. заражений и свыше 15 тыс. летальных исходов.