Собянин смягчил ограничения по коронавирусу в Москве

«Действительно, есть такая возможность — принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», — написал Собянин в своем блоге. Он призвал москвичей по возможности воздержаться от поездок и вакцинироваться от коронавируса.