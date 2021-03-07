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Российские врачи ожидают роста заболеваемости коронавирусом весной

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В России весной может наблюдаться рост, а не снижение заболеваемости коронавирусом, считают врачи-инфекционисты, опрошенные «РИА Новости».

По мнению главврача медцентра «Лидер медицины», врача-инфекциониста Евгения Тимакова, это произойдет из-за ослабления иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом. Весной также произойдет традиционное понижение иммунитета на фоне роста сезонной заболеваемости, а влажный воздух будет способствовать передаче коронавирусной инфекции, добавил он.

С Тимаковым согласился и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, добавив, что к маю заболеваемость может снизиться.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 10 595 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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