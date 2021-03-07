Российские врачи ожидают роста заболеваемости коронавирусом весной
В России весной может наблюдаться рост, а не снижение заболеваемости коронавирусом, считают врачи-инфекционисты, опрошенные «РИА Новости».
По мнению главврача медцентра «Лидер медицины», врача-инфекциониста Евгения Тимакова, это произойдет из-за ослабления иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом. Весной также произойдет традиционное понижение иммунитета на фоне роста сезонной заболеваемости, а влажный воздух будет способствовать передаче коронавирусной инфекции, добавил он.
С Тимаковым согласился и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, добавив, что к маю заболеваемость может снизиться.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.