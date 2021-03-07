«Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии
Разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
В РФПИ отметили, что Северная Македония стала 46-й страной, в которой одобрили использование препарата. По этому показателю «Спутник V» занимает второе место в мире, на первом месте находится препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Венгрии, Словакии, Молдавии, ОАЭ и др.
Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.