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«Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии

Ведомости

Разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

В РФПИ отметили, что Северная Македония стала 46-й страной, в которой одобрили использование препарата. По этому показателю «Спутник V» занимает второе место в мире, на первом месте находится препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Венгрии, Словакии, Молдавии, ОАЭ и др.

Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных