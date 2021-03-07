«Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии

«Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.