Организация «За права человека» объявила о своем роспуске
Национальная общественная организация «За права человека» правозащитника Льва Пономарева (признан СМИ-иноагентом) официально объявила о своем роспуске.
Решение о роспуске было утверждено на съезде представителей 35 региональных отделений организации. В своем заявлении члены организации отказались признавать ее иностранным агентом и пообещали продолжить правозащитную деятельность.
О ликвидации организации Пономарев сообщил ранее, связав этот шаг с ужесточением закона об иноагентах.
В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физлицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. В соответствии с законом, физлицо-иноагент должно регистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах.