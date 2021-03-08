В России за сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 333 029. Умерли за день 379 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 89 473.
Вчера, 7 марта, оперштаб сообщил о 10 595 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1421 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1037 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 956 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 10 322 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 922 246 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,59 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ почти 30 млн случаев, Индии (свыше 11,2 млн) и Бразилии (более 11 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.