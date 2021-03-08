Более 700 000 москвичей сделали прививку от коронавируса
Свыше 700 000 жителей Москвы прошли вакцинацию от коронавируса, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Всего в столице, по ее данным, коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступают в силу сегодня, 8 марта.
Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.
По данным оперативного штаба на 8 марта, в Москве за сутки выявили 1421 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1037 пациентов, скончались 53 человека.