Более 700 000 москвичей сделали прививку от коронавируса

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступают в силу сегодня, 8 марта.