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Более 700 000 москвичей сделали прививку от коронавируса

Ведомости

Свыше 700 000 жителей Москвы прошли вакцинацию от коронавируса, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Всего в столице, по ее данным, коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступают в силу сегодня, 8 марта.

Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.

По данным оперативного штаба на 8 марта, в Москве за сутки выявили 1421 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1037 пациентов, скончались 53 человека.

Ранее по теме: Собянин рассказал о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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