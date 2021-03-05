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Собянин рассказал о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей

Ведомости

Власти Москвы готовятся к возобновлению фестивальной деятельности в городе, однако дальнейшие решения будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — рассказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня Собянин смягчил ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступят в силу с 8 марта. 

Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.

По данным оперативного штаба на 5 марта, в Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. Всего в городе зарегистрировано более 987 тыс. заражений и свыше 15 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Собянин смягчил ограничения по коронавирусу в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных