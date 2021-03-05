Собянин рассказал о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей

«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — рассказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).