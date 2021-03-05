Собянин рассказал о подготовке Москвы к возобновлению фестивалей
Власти Москвы готовятся к возобновлению фестивальной деятельности в городе, однако дальнейшие решения будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире «Первого канала».
«Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведен Урбанистический форум Москвы. Что касается фестивалей, конечно, будем смотреть, ориентироваться на ту ситуацию, которая будет разворачиваться в стране и в Москве, но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — рассказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Собянин смягчил ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступят в силу с 8 марта.
Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.
По данным оперативного штаба на 5 марта, в Москве за сутки выявили 1757 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2249 пациентов, скончались 54 человека. Всего в городе зарегистрировано более 987 тыс. заражений и свыше 15 тыс. летальных исходов.