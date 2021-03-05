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Собянин сообщил о снижении числа новых случаев коронавируса в пять раз

Ведомости

Количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г., сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида», — заявил он.

По данным оперштаба на 5 марта, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 1757 москвичей. При этом максимальный прирост за все время пандемии был зафиксирован в столице 24 декабря — 8203 новых случаев. 

Также, по словам Собянина, уровень госпитализаций и другие показатели по коронавирусу в Москве снизились на данный момент в 2-3 раза. За все время COVID-19 подтвердился у 987 041 жителей столицы. Умерли при этом 15 297 пациентов, из которых 54 — за последние стуки.

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Москве местные власти смягчили ряд ограничений. Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, будут разблокированы социальные карты пожилых граждан. Данные изменения вступают в силу с 8 марта. 

Ранее по теме: Собянин смягчил ограничения по коронавирусу в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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