Собянин сообщил о снижении числа новых случаев коронавируса в пять раз
Количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г., сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в 5 раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида», — заявил он.
По данным оперштаба на 5 марта, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 1757 москвичей. При этом максимальный прирост за все время пандемии был зафиксирован в столице 24 декабря — 8203 новых случаев.
Также, по словам Собянина, уровень госпитализаций и другие показатели по коронавирусу в Москве снизились на данный момент в 2-3 раза. За все время COVID-19 подтвердился у 987 041 жителей столицы. Умерли при этом 15 297 пациентов, из которых 54 — за последние стуки.
На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Москве местные власти смягчили ряд ограничений. Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Кроме того, будут разблокированы социальные карты пожилых граждан. Данные изменения вступают в силу с 8 марта.