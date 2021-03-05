Собянин сообщил о снижении числа новых случаев коронавируса в пять раз

Также, по словам Собянина, уровень госпитализаций и другие показатели по коронавирусу в Москве снизились на данный момент в 2-3 раза. За все время COVID-19 подтвердился у 987 041 жителей столицы. Умерли при этом 15 297 пациентов, из которых 54 — за последние стуки.