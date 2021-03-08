В Киеве назвали закрытие нескольких украинских телеканалов сильным ударом по России
КиЗакрытие нескольких оппозиционных телеканалов на Украине стало мощным ударом по России, заявил советник главы МВД Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».
«Те шаги, которые ввела СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов (Виктора) Медведчука и (Тараса) Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — считает он.
Советник добавил, что Киев в связи с этим ожидает ответных действий российских властей, которые, по его словам, «иначе не могут».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.
Президент России Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине ярким проявлением двойных стандартов.