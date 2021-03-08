В Киеве назвали закрытие нескольких украинских телеканалов сильным ударом по России

«Те шаги, которые ввела СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов (Виктора) Медведчука и (Тараса) Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — считает он.