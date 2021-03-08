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В Киеве назвали закрытие нескольких украинских телеканалов сильным ударом по России

Ведомости

КиЗакрытие нескольких оппозиционных телеканалов на Украине стало мощным ударом по России, заявил советник главы МВД Валерий Поцелуйко в интервью телеканалу «Обозреватель».

«Те шаги, которые ввела СНБО, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов (Виктора) Медведчука и (Тараса) Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — считает он.

Советник добавил, что Киев в связи с этим ожидает ответных действий российских властей, которые, по его словам, «иначе не могут».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.

Президент России Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине ярким проявлением двойных стандартов.

Ранее по теме: На Украине отключили созданный заблокированными украинскими СМИ телеканал
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных