На Украине отключили созданный заблокированными украинскими СМИ телеканал
Телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами заблокированных на Украине ранее телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK, заблокировали через час после начала эфира, сообщается на сайте телеканала.
«Под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Первый Независимый" был отключен от вещания через час после начала эфира», — говорится в сообщении.
Журналисты заявили, что телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование СБУ прекратить оказывать услуги телеканалу вопреки действующим договорам. Руководство телеканала пообещало обжаловать действия властей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.
Президент России Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине ярким проявлением двойных стандартов.