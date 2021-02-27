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На Украине отключили созданный заблокированными украинскими СМИ телеканал

Ведомости

Телеканал «Первый Независимый», созданный журналистами заблокированных на Украине ранее телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK, заблокировали через час после начала эфира, сообщается на сайте телеканала.

«Под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Первый Независимый" был отключен от вещания через час после начала эфира», — говорится в сообщении.

Журналисты заявили, что телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование СБУ прекратить оказывать услуги телеканалу вопреки действующим договорам. Руководство телеканала пообещало обжаловать действия властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.

Президент России Владимир Путин назвал закрытие телеканалов на Украине ярким проявлением двойных стандартов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных