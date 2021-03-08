Таиланд до семи дней сократит карантин для привитых от коронавируса иностранцев
Прибывающие в Таиланд иностранцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, с апреля будут проходить обязательный карантин в течение семи дней вместо нынешних 14, пишет Reuters.
Прививку необходимо сделать в трехмесячный срок до поездки, иностранцев, не прошедших вакцинацию, но имеющих документально подтвержденный отрицательный тест на коронавирус, будут помещать в карантин на десять дней.
Ранее в феврале Таиланд начал постепенно снимать ограничения в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. В ряде курортных провинций вернулись к прежнему режиму работы развлекательные заведения, включая бары и рестораны, возобновились музыкальные и танцевальные вечера, возобновили работу с ограничением на число посетителей спа и массажные салоны, фитнес-центры и залы для бокса.