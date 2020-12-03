Таиланд временно откажется от массового туризма

Глава управления по туризму отметил, что до пандемии средние расходы иностранных туристов в стране снизились с 50 000 до 47 000 бат за поездку. Супасорн рассказал, что управление будет работать над продуктом, который поможет повысить средние расходы туристов за поездку до 62 000 бат.