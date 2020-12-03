Таиланд временно откажется от массового туризма
Таиланд планирует отказаться от массового туризма до восстановления отрасли, сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на главу управления по туризму Тайланда Ютасака Супасорна.
«Больше никакого массового туризма. Когда эта отрасль встанет на ноги, Таиланд не должен быть признан небезопасным местом, он должен стать привлекательным местом назначения, что означает, что мы обеспечим безопасность, гигиену, экологическую устойчивость», — сказал Супасорн.
Глава управления по туризму отметил, что до пандемии средние расходы иностранных туристов в стране снизились с 50 000 до 47 000 бат за поездку. Супасорн рассказал, что управление будет работать над продуктом, который поможет повысить средние расходы туристов за поездку до 62 000 бат.
Издание The Thaiger сообщило, что Тайланд будет закрыт для иностранных туристов минимум до второго квартала 2021 года.