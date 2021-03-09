Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 000

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Долгое время страна удерживала лидерство по числу заболевших среди европейских государств. Всего в Италии зарегистрировано более 3 млн заражений. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Первое место занимает США – более 29 млн случаев, а также Индия – 11,2 млн, Бразилия – 11 млн, Россия – свыше 4,2 млн и Великобритания – 4,2 млн. Всего в мире зафиксировано более 117 млн случаев COVID-19.