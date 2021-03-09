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Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 000

Ведомости

В Италии за все время пандемии от коронавируса умерли 100 103 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По этому показателю страна занимает шестое место в мире.

За сутки в Италии скончались 318 пациентов, рекорд по этому показателю – 993 летальных исхода – был зафиксирован 3 декабря 2020 г. Прирост новых случаев коронавируса за сутки составил 13 882.

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Долгое время страна удерживала лидерство по числу заболевших среди европейских государств. Всего в Италии зарегистрировано более 3 млн заражений. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Первое место занимает США – более 29 млн случаев, а также Индия – 11,2 млн, Бразилия – 11 млн, Россия – свыше 4,2 млн и Великобритания – 4,2 млн. Всего в мире зафиксировано более 117 млн случаев COVID-19.

Больше всего смертей от коронавируса выявлено в США – более 525 тыс., Бразилии – 266 тыс., Мексике – 190 тыс., Индии – 157 тыс. и Великобритании – 124 тыс. Умерли от коронавируса более 2,6 млн человек в мире.

По данным оперативного штаба на 9 марта, в России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев коронавируса, 9931 человек выздоровел, 336 скончались. Всего в стране зарегистрировано свыше 4,3 млн случаев COVID-19 и 89 809 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных