Песков заявил о «весьма скептическом» отношении к введению «ковид-паспортов»

«Что касается сертификатов, то, вы знаете, весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что пока ни у кого нет понимания, будут ли эти «квазидокументы» унифицированными и взаимозаменяемыми.