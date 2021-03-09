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Песков заявил о «весьма скептическом» отношении к введению «ковид-паспортов»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране возобладало «весьма скептическое» отношение к введению сертификатов для привитых от коронавируса граждан, которое обсуждается в Евросоюзе и Китае.

«Что касается сертификатов, то, вы знаете, весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что пока ни у кого нет понимания, будут ли эти «квазидокументы» унифицированными и взаимозаменяемыми.

Тем не менее идея введения таких сертификатов является поводом для активизации «ковидной» дипломатии между странами. Российский МИД и другие ведомства наверняка будут взаимодействовать с западными коллегами по вопросу их внедрения, объяснил Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что реализация данной меры означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. 

Ранее по теме: Лавров прокомментировал идею введения «ковид-паспортов» в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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