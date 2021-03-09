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Президент Италии сделал прививку от коронавируса

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Президент Италии Серджо Маттарелла, которому 23 июля исполнится 80 лет, сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба Квиринальского дворца.

«Президент Республики Серджо Маттарелла, будучи в Риме, принял участие в кампании по вакцинации для тех, кто родился в 1941 году и раньше», — говорится в сообщении. Уточняется, что препарат ввели в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

По данным местного агентства ANSA, глава государства привился американской вакциной Moderna, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ее вводят в два этапа с интервалом в один месяц. Маттарелла пока получил первую дозу. Согласно информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, эффективность препарата составляет порядка 92%.

Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве в Италии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Запуск производства ожидается в июне этого года. Предполагается, что в стране сделают 10 млн доз препарата. 

По данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся в Италии пациентов с подтвержденным COVID-19 превысило 100 тыс. человек. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 3 млн жителей страны, из которых у 13 882 — за сутки. Максимальный показатель был зафиксирован 13 ноября 2020 г. — 40 902 новых случаев.

Маттарелла — не первый глава государства, сделавший прививку от коронавируса. До него так поступили, например, американский президент Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кроме того, вакцинацию прошли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

Ранее по теме: Зеленский привился от коронавируса вакциной от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных