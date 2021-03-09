Президент Италии сделал прививку от коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся в Италии пациентов с подтвержденным COVID-19 превысило 100 тыс. человек. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 3 млн жителей страны, из которых у 13 882 — за сутки. Максимальный показатель был зафиксирован 13 ноября 2020 г. — 40 902 новых случаев.