Президент Италии сделал прививку от коронавируса
Президент Италии Серджо Маттарелла, которому 23 июля исполнится 80 лет, сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба Квиринальского дворца.
«Президент Республики Серджо Маттарелла, будучи в Риме, принял участие в кампании по вакцинации для тех, кто родился в 1941 году и раньше», — говорится в сообщении. Уточняется, что препарат ввели в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
По данным местного агентства ANSA, глава государства привился американской вакциной Moderna, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ее вводят в два этапа с интервалом в один месяц. Маттарелла пока получил первую дозу. Согласно информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, эффективность препарата составляет порядка 92%.
Ранее сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве в Италии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Запуск производства ожидается в июне этого года. Предполагается, что в стране сделают 10 млн доз препарата.
По данным университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся в Италии пациентов с подтвержденным COVID-19 превысило 100 тыс. человек. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 3 млн жителей страны, из которых у 13 882 — за сутки. Максимальный показатель был зафиксирован 13 ноября 2020 г. — 40 902 новых случаев.
Маттарелла — не первый глава государства, сделавший прививку от коронавируса. До него так поступили, например, американский президент Джо Байден, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кроме того, вакцинацию прошли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп.