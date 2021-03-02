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Зеленский привился от коронавируса вакциной от AstraZeneca

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Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса вакциной Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Сделал прививку от COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Это тот же Oxford/ AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым на Украину, и который получили миллионы людей в мире», — написал Зеленский. Он отметил, что вакцина «позволит нам снова жить без ограничений».

Вакцинация от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca на Украине началась 24 февраля. В Минздраве страны отметили, что первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз, уже прибыла, а в целом ожидают поставки еще 4 млн доз препарата от этой компании, а также 15 млн доз от американской NovaVax, 2 млн доз от китайской Sinovac и 100 тыс. американо-немецкой вакцины от Pfizer и BioNTech.

До этого, 10 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором». Таковой украинскими властями признана Россия.

Ранее по теме: На Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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