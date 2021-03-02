Зеленский привился от коронавируса вакциной от AstraZeneca

«Сделал прививку от COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Это тот же Oxford/ AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым на Украину, и который получили миллионы людей в мире», — написал Зеленский. Он отметил, что вакцина «позволит нам снова жить без ограничений».