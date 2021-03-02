Зеленский привился от коронавируса вакциной от AstraZeneca
Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса вакциной Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Сделал прививку от COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Это тот же Oxford/ AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым на Украину, и который получили миллионы людей в мире», — написал Зеленский. Он отметил, что вакцина «позволит нам снова жить без ограничений».
Вакцинация от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca на Украине началась 24 февраля. В Минздраве страны отметили, что первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз, уже прибыла, а в целом ожидают поставки еще 4 млн доз препарата от этой компании, а также 15 млн доз от американской NovaVax, 2 млн доз от китайской Sinovac и 100 тыс. американо-немецкой вакцины от Pfizer и BioNTech.
До этого, 10 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором». Таковой украинскими властями признана Россия.