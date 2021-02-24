Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

На Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Ведомости

На Украине начинается вакцинация от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

«С сегодняшнего дня на Украине начинается вакцинная кампания от COVID-19. Первые вакцины отправились в регионы в 7 утра», — говорится в сообщении. В Минздраве подчеркнули, что в первую очередь прививку сделают медработникам, чтобы они «вовремя получили защиту».

«Получили надежную вакцину от признанного мирового производителя — британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield), которая соответствует стандартам безопасности и качества и широко используется ведущими странами Европы и мира ", — цитирует пресс-служба главу Минздрава Украины Максима Степанова.

Он подтвердил, что в страну в целом ожидают поставки 4 млн доз препарата от этой компании, а также 15 млн доз от американской NovaVax, 2 млн доз от китайской Sinovac и 100 тыс. американо-немецкой вакцины от Pfizer и BioNTech.

Накануне власти Украины зарегистрировали вакцину от AstraZeneca. Первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз, уже прибыла в страну. Однако до этого, 10 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия. Российские власти до этого допускали возможность поставки препарата «Спутник V», зарегистрированного первым в мире.

Ранее по теме: Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных