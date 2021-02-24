На Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом от AstraZeneca
На Украине начинается вакцинация от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.
«С сегодняшнего дня на Украине начинается вакцинная кампания от COVID-19. Первые вакцины отправились в регионы в 7 утра», — говорится в сообщении. В Минздраве подчеркнули, что в первую очередь прививку сделают медработникам, чтобы они «вовремя получили защиту».
«Получили надежную вакцину от признанного мирового производителя — британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield), которая соответствует стандартам безопасности и качества и широко используется ведущими странами Европы и мира ", — цитирует пресс-служба главу Минздрава Украины Максима Степанова.
Он подтвердил, что в страну в целом ожидают поставки 4 млн доз препарата от этой компании, а также 15 млн доз от американской NovaVax, 2 млн доз от китайской Sinovac и 100 тыс. американо-немецкой вакцины от Pfizer и BioNTech.
Накануне власти Украины зарегистрировали вакцину от AstraZeneca. Первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз, уже прибыла в страну. Однако до этого, 10 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия. Российские власти до этого допускали возможность поставки препарата «Спутник V», зарегистрированного первым в мире.