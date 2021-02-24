На Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Он подтвердил, что в страну в целом ожидают поставки 4 млн доз препарата от этой компании, а также 15 млн доз от американской NovaVax, 2 млн доз от китайской Sinovac и 100 тыс. американо-немецкой вакцины от Pfizer и BioNTech.