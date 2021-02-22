Украина договорилась о поставках 15 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, рассказал, как передает УНИАН, что первая партия вакцины AstraZeneca может прибыть в страну из Индии уже 23 февраля. По его словам, ну Украину поставки будут осуществляться каждые семь-десять дней. Объем первой партии составляет порядка 500 000 доз препарата.