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Украина договорилась о поставках 15 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

Ведомости

Киев договорился о дополнительных поставках 5 млн доз американской вакцины от коронавируса Novavax, общее число ожидаемых доз составило 15 млн единиц. Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.

«Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора», — написал он в Facebook.

Степанов добавил, что начало поставок ожидается в июле текущего года.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, рассказал, как передает УНИАН, что первая партия вакцины AstraZeneca может прибыть в страну из Индии уже 23 февраля. По его словам, ну Украину поставки будут осуществляться каждые семь-десять дней. Объем первой партии составляет порядка 500 000 доз препарата.

Ранее, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 000 доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

В тот же день Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия.

Ранее по теме: Украина запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных