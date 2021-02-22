Украина договорилась о поставках 15 млн доз вакцины от коронавируса Novavax
Киев договорился о дополнительных поставках 5 млн доз американской вакцины от коронавируса Novavax, общее число ожидаемых доз составило 15 млн единиц. Об этом заявил глава украинского минздрава Максим Степанов.
Степанов добавил, что начало поставок ожидается в июле текущего года.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, в свою очередь, рассказал, как передает УНИАН, что первая партия вакцины AstraZeneca может прибыть в страну из Индии уже 23 февраля. По его словам, ну Украину поставки будут осуществляться каждые семь-десять дней. Объем первой партии составляет порядка 500 000 доз препарата.
Ранее, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 000 доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
В тот же день Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия.