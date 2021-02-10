Украина запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия. Документ опубликован на сайте правительства Украины.
«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной радой Украины государством-агрессором, запрещается», — указано в постановлении.
Ранее сегодня вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров со Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «не доказана», а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Первый этап вакцинации на Украине начнется в течение февраля с медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac на поставку 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.
При этом в конце 2020 г. Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.
9 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский не хочет закупать вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам ее достанется больше. Он подчеркнул, что спрос на российскую вакцину настолько велик, что «потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять».