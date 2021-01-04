Украинские медики назвали «враньем» заявление властей о вакцине «Спутник V»

«Вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко и «Украинской правды» по поводу невозможности регистрации вакцины «Спутник V» на Украине», – написал Кравченко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с пандемией. В мире по такой схеме зарегистрировано восемь вакцин, при этом третья фаза клинических испытаний ни одной из них не завершена в полном объеме, отметил Кравченко.