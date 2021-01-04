Украинские медики назвали «враньем» заявление властей о вакцине «Спутник V»
Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко об отказе регистрировать на Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по причине того, что третья стадия ее клинических испытаний еще не завершена.
«Вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко и «Украинской правды» по поводу невозможности регистрации вакцины «Спутник V» на Украине», – написал Кравченко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с пандемией. В мире по такой схеме зарегистрировано восемь вакцин, при этом третья фаза клинических испытаний ни одной из них не завершена в полном объеме, отметил Кравченко.
Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После этого Ляшко заявил, что это сделать невозможно, так как Украина будет применять только те препараты, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.
До этого украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации «Спутника V» в стране. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину «гибридным оружием против Украины». Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Эффективность препарата оценили в 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%.