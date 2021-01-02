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Минздрав Украины исключил регистрацию в стране вакцины «Спутник V»

Ведомости

Сообщения о регистрации на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не соответствуют действительности, написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач при министерстве здравоохранения страны Виктор Ляшко.

«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине вакцины-кандидата РФ не соответствуют действительности», – написал он.

Ляшко пояснил, что Украина будет применять только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. При этом доктор подчеркнул, что, согласно реестру клинических испытаний ClinicalTrials.gov, третья фаза исследований «Спутник V» завершится только в декабре 2021 г.

Ранее сегодня политик Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отказ в регистрации он назвал «преступным намерением властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса».

При этом сами украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации «Спутника V» в стране. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину «гибридным оружием против Украины».

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

По данным украинского Минздрава на 2 января, за сутки коронавирус выявили у 5038 жителей страны. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 328 171 человек. Умерли в результате COVID-19 18 731 пациентов.

Ранее по теме: На Украине подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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