Минздрав Украины исключил регистрацию в стране вакцины «Спутник V»
«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине вакцины-кандидата РФ не соответствуют действительности», – написал он.
Ляшко пояснил, что Украина будет применять только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний. При этом доктор подчеркнул, что, согласно реестру клинических испытаний ClinicalTrials.gov, третья фаза исследований «Спутник V» завершится только в декабре 2021 г.
Ранее сегодня политик Виктор Медвудчук сообщил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в местный Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отказ в регистрации он назвал «преступным намерением властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса».
При этом сами украинские власти неоднократно отвергали возможность регистрации «Спутника V» в стране. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал эту вакцину «гибридным оружием против Украины».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа – раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
По данным украинского Минздрава на 2 января, за сутки коронавирус выявили у 5038 жителей страны. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 328 171 человек. Умерли в результате COVID-19 18 731 пациентов.