Песков ответил на слова Зеленского о нежелании закупать «Спутник V» для Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песеков прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Если президент Украины Владимир Зеленский не желает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам ее достанется больше, заявил журналистам пресс-секретарь.
«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», — сказал Песков. По его словам, спрос на российскую вакцину настолько велик, что «потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять».
«Прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт», — заверил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Украина, по словам Зеленского, договорилась о поставке вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Начало первого этапа вакцинации начнется в течение февраля с прививки медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.
В октябре 2020 г. Россия заявила о возможности поставок «Спутник V» на Украину на платной основе. Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объяснил отказ от российской вакцины тем, что она якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины». В конце января текущего года украинский Минздрав подтвердил, что «Спутник V» регистрировать в стране не будут.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.