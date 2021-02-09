Песков ответил на слова Зеленского о нежелании закупать «Спутник V» для Украины

В октябре 2020 г. Россия заявила о возможности поставок «Спутник V» на Украину на платной основе. Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объяснил отказ от российской вакцины тем, что она якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины». В конце января текущего года украинский Минздрав подтвердил, что «Спутник V» регистрировать в стране не будут.