Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Песков ответил на слова Зеленского о нежелании закупать «Спутник V» для Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песеков прокомментировали отказ Киева закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Если президент Украины Владимир Зеленский не желает закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», то другим странам ее достанется больше, заявил журналистам пресс-секретарь.

«Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется», — сказал Песков. По его словам, спрос на российскую вакцину настолько велик, что «потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять».

«Прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт», — заверил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявленная эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана, в том числе Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом. Украина, по словам Зеленского, договорилась о поставке вакцин от Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Начало первого этапа вакцинации начнется в течение февраля с прививки медиков и военнослужащих. Киев уже подписал контракт с Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

В октябре 2020 г. Россия заявила о возможности поставок «Спутник V» на Украину на платной основе. Киев отказался от этой идеи и решил использовать западные препараты. Зеленский в интервью The New York Times отметил, что не может объяснить украинцам, почему они не смогут привиться российской вакциной в условиях, когда поставки западных препаратов задерживаются. Позже, 29 декабря, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объяснил отказ от российской вакцины тем, что она якобы представляет собой «гибридное оружие против Украины». В конце января текущего года украинский Минздрав подтвердил, что «Спутник V» регистрировать в стране не будут.

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения этим препаратом. Сейчас, по данным Российского фонда прямых инвестиций, лекарство одобрено в 19 государствах мира.

Ранее по теме: Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных