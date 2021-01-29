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Минздрав Украины заявил об отказе регистрировать российский «Спутник V»

Ведомости

На Украине не планируют регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — цитирует «РИА Новости» министра.

Он также рассказал, что вторая политическая сила начала запугивание украинцев, утверждая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя. По словам Степанова, это не так — она начнется в феврале, как и планировалось.

Ранее украинская партия «Европейская солидарность» потребовала законодательно запретить закупку российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Геращенко.

Позднее о том, что заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» подали 25 стран, включая Украину, заявил член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В конце 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. 30 декабря 2020 г. Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, пишет «Униан».

Ранее по теме: Заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса подали 25 стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных