Минздрав Украины заявил об отказе регистрировать российский «Спутник V»
На Украине не планируют регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — цитирует «РИА Новости» министра.
Он также рассказал, что вторая политическая сила начала запугивание украинцев, утверждая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя. По словам Степанова, это не так — она начнется в феврале, как и планировалось.
Ранее украинская партия «Европейская солидарность» потребовала законодательно запретить закупку российской вакцины «Спутник V». Об этом заявила депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Геращенко.
Позднее о том, что заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» подали 25 стран, включая Украину, заявил член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
В конце 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. 30 декабря 2020 г. Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, пишет «Униан».