Минздрав Украины заявил об отказе регистрировать российский «Спутник V»

В конце 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times сообщил, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. 30 декабря 2020 г. Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, пишет «Униан».