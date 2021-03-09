Греция допустила открытие границ для туристов к 14 мая
Греция намерена открыть страну для туристов к 14 мая в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает Афинское агентство новостей AMHA со ссылкой на министра туризма Греции Хариса Теохариса .
Греция планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из других стран, в том числе из России.
По словам министра, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без исключений распространяться на гостей страны. «Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем», — сказал он.
Для въезда в страну туристы должны быть либо вакцинированы, либо иметь антитела, либо у них должен быть отрицательный тест на COVID-19, добавил чиновник.