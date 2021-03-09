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Греция допустила открытие границ для туристов к 14 мая

Ведомости

Греция намерена открыть страну для туристов к 14 мая в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает Афинское агентство новостей AMHA со ссылкой на министра туризма Греции Хариса Теохариса . 

Греция планирует принимать с 14 мая туристов не только из стран Евросоюза, но и из других стран, в том числе из России. 

По словам министра, санитарные правила, которые применяются к гражданам Греции, также без исключений распространяться на гостей страны. «Например, маска обязательна в общественных местах. Это относится ко всем», — сказал он.

Для въезда в страну туристы должны быть либо вакцинированы, либо иметь антитела, либо у них должен быть отрицательный тест на COVID-19, добавил чиновник.

Ранее по теме: Российские туроператоры допустили открытие границ с Европой летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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