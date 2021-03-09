Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac
Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на уполномоченного представителя компании в стране, АО «Лекхим».
«Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd», – говорится в сообщении. Украинский Минздрав заключил контакт с китайской компанией на поставки в страну 1,9 млн доз препарата. Первые 700 тыс. доз будут поставлены в марте.
По данным агентства, «Лекхим» и Sinovac Biotech достигли соглашения о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства вакцины на Украине сроком на пять лет. Ранее в стране были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca, препаратом которой вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором». Таковой украинскими властями признана Россия.