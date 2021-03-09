Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac

По данным агентства, «Лекхим» и Sinovac Biotech достигли соглашения о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства вакцины на Украине сроком на пять лет. Ранее в стране были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca, препаратом которой вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский.