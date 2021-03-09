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Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac

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Украина зарегистрировала вакцину от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на уполномоченного представителя компании в стране, АО «Лекхим».

«Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd», – говорится в сообщении. Украинский Минздрав заключил контакт с китайской компанией на поставки в страну 1,9 млн доз препарата. Первые 700 тыс. доз будут поставлены в марте.

По данным агентства, «Лекхим» и Sinovac Biotech достигли соглашения о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства вакцины на Украине сроком на пять лет. Ранее в стране были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca, препаратом которой вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором». Таковой украинскими властями признана Россия.

Ранее по теме: Украина запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных