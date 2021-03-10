Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

Ранее, 5 марта, Собянин заявил, что в связи со смягчением эпидемической обстановки Москва готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился о разблокировке их социальных карт. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с величинами конца 2020 г. В то же время чуть позже заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом.