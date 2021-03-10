Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны
Масочный режим в транспорте Москвы и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать и после отмены большей части ограничений, которая запланирована на эту весну. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — сказал Собянин. Он напомнил, что большая часть введенных в октябре-ноябре ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом уже снята, а дальнейшие решения о смягчении санитарных мер будут приниматься в зависимости от темпов формирования коллективного иммунитета.
Ранее, 5 марта, Собянин заявил, что в связи со смягчением эпидемической обстановки Москва готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился о разблокировке их социальных карт. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с величинами конца 2020 г. В то же время чуть позже заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом.
По данным оперштаба на 9 марта, в Москве за сутки зафиксировали 1066 новых случаев COVID-19. Всего в России за сутки выявили 9 445 новых случаев коронавируса — это уровень начала октября 2020 г.