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Собянин допустил сохранение масочного режима в Москве после весны

Ведомости

Масочный режим в транспорте Москвы и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать и после отмены большей части ограничений, которая запланирована на эту весну. Об этом ТАСС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — сказал Собянин. Он напомнил, что большая часть введенных в октябре-ноябре ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом уже снята, а дальнейшие решения о смягчении санитарных мер будут приниматься в зависимости от темпов формирования коллективного иммунитета.

Ранее, 5 марта, Собянин заявил, что в связи со смягчением эпидемической обстановки Москва готовится к организации фестивалей, в частности, Урбанистического форума. В этот же день он принял решение об отмене с 8 марта обязательного режима самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания и распорядился о разблокировке их социальных карт. На тот момент, по словам Собянина, заболеваемость снизилась в пять раз по сравнению с величинами конца 2020 г. В то же время чуть позже заммэра столицы  по вопросам социального развития Анастасия Ракова допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Мэрия Москвы допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом весной

По данным оперштаба на 9 марта, в Москве за сутки зафиксировали 1066 новых случаев COVID-19. Всего в России за сутки выявили 9 445 новых случаев коронавируса — это уровень начала октября 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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