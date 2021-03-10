Путин поручил проверить соответствие зарплат бюджетников майским указам

Поводом для этого стало заявление старшего научного сотрудника новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию. Ученая рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза и не увеличивать зарплатный фонд. Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат.