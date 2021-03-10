Путин поручил проверить соответствие зарплат бюджетников майским указам
Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить соответствие зарплат бюджетников целевым показателям «майских указов» до 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям установленным указом президента», — говорится в сообщении. Кабмин должен представить такой доклад до 20 апреля.
Установить реальный уровень зарплат бюджетников в середине февраля поручил и премьер-министр Михаил Мишустин. Детальную информацию о зарплатах госслужащих главы остальных ведомств должны направить в Минтруд к началу апреля для подготовки предложений по коррекции ситуации. До этого, 10 февраля, Путин заявил, что необходимо оперативно устранить проблемы с зарплатами бюджетников. По его словам, в бюджетных предприятиях с помощью статистических ухищрений не только занижают зарплаты, но и скрывают за средним уровнем оклада разрыв уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений.
Поводом для этого стало заявление старшего научного сотрудника новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) Анастасии Проскуриной на заседании президентского Совета по науке и образованию. Ученая рассказала, что после издания президентского указа о повышении зарплат ученым около трех лет назад фактически получать больше средств она не стала и многим сотрудникам предложили перейти на полставки, чтобы не повышать выплаты в два раза и не увеличивать зарплатный фонд. Она уточнила, что получает 25 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в виде доплат.
Путин поручил главам этих ведомств решить вопрос с занижением зарплат ученых в регионах, в Минфине скоре заявили, что довели все намеченные на 2020 г. суммы до института в Новосибирске. По фактам, изложенным Проскуриной, началась прокурорская проверка. Довести зарплаты ученых до 200% от средней зарплаты по региону глава государства поручил в «майских указах» 2012 г.